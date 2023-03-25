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Galatasaray'da kongre günü

Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulu bügün yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki saat 10.00'da başlayacak toplantıda Özbek yönetimi mali ve idari yönden oylanacak. Gayrimenkullerle ilgili yetki talebi görüşülecek. Kongrede gözler Elmas yönetiminin ibrasına olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da kongre günü

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. İlk olarak genel kurul divan kurulunun oluşturulacağı genel kurul toplantısında, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası yönetimin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.


ELMAS İBRA EDİLMEMİŞTİ
Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek. Kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek. Bu arada kongrede Burak Elmas'ın dönemiyle ilgili de oylama yapılacak. 2022 yılının mart ayındaki mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi seçim kararı almış, haziran ayında gerçekleştirilen seçimde Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturmuştu.


RECEVİK İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Bugün yapılacak genel kurulda, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak. Özellikle Mustafa Cengiz dönemi yöneticilerinden olan ve disiplin kuruluna sevk edilen Mahmut Recevik ile ilgili karar da günün merakla beklenen konuları arasında... Mustafa Cengiz'in ibrasızlığıyla sonuçlanan 23 Mart 2019'daki genel kurulda, divan kurulu ile 'evet-hayır' oyları konusunda polemik yaşayan Recevik hakkında 'ihraç' kararı verilmişti.

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