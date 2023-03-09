Haberler Galatasaray Zaniolo 11'de

Zaniolo 11'de

İtalyan yıldız Kasımpaşa’ya karşı ilk resmi maçına çıkacak çok heyecanlı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Zaniolo 11'de

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo, Heyecanla Kasımpaşa maçını bekliyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Dries Mertens'in yokluğunda bu önemli randevuya 11'de başlayacak. Hazırlık maçlarında yardımcı forvet veya sağ kanatta görev yapmıştı. Kasımpaşa'ya karşı ise Belçikalı süper yıldızın yokluğunda forvet arkasında başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk onun oyun zekasından ve şut yeteceğinden faydalanmak istiyor. Zaniolo daha önce İstanbulspor maçında taraftarın önüne çıkmıştı ancak ilk defa Net Stadı'nda bir maça başlayacak. 50 bin taraftar da heyecanla onu bekliyor.


YUNUS YAKIN
Teknik direktör Okan Buruk 11'ini netleştirdi. Sadece sağ kanatta kimi oynatacağına son kararı veremedi. Yunus Akgün, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz 3 aday. Ancak hazırlık maçlarının yıldızı Yunus'un diğer 2 isme göre formaya daha yakın olduğu öğrenildi.

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