GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı.
Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı.
Fransız kulübüyle yapılan anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu da yer almıştı.
Nantes formasıyla başarılı bir performans gösteren ve 39 maçta 8 gol attı.
Mısırlı forvetin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre, Nantes'ın Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiğini yazdı.
İddialara göre Nantes, yeni sezon için Nice'in forveti Andy Delort'un transferini 5 milyon Euro'ya bitirdi.
Nantes, ekonomik sebeplerden dolayı Mısırlı forvetle yollarını ayırma kararı verdi.
Bu durumda Mohamed sezon bitiminde Galatasaray'a dönecek.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de dünyaya geldi.
Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms'da başladı.
Ardından Wadi Digle takımında devam etti. Mohamed Mostafa, 2015 yılında Zamalek'te oynamaya başladı.
Zamalek'te 5 maçta forma giyen Mohamed. 2016-2017 sezonunda El Dakhlia takımına geçti ve 17 maçta 4 gol attı.
Bir sonraki sezonda Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol kaydetti.
Mısır Milli Takımı ile 21 kaşılaşmada boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol kaydetti.
Mostafa Mohamed'in bonservis değeri 6 milyon euro.