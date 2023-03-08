Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Nantes'a kiralık olarak gitmişti. Nantes'ın, Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Fransız kulübüyle yapılan anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu da yer almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Nantes formasıyla başarılı bir performans gösteren ve 39 maçta 8 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Mısırlı forvetin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Ancak Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre, Nantes'ın Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

İddialara göre Nantes, yeni sezon için Nice'in forveti Andy Delort'un transferini 5 milyon Euro'ya bitirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Nantes, ekonomik sebeplerden dolayı Mısırlı forvetle yollarını ayırma kararı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Bu durumda Mohamed sezon bitiminde Galatasaray'a dönecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Ardından Wadi Digle takımında devam etti. Mohamed Mostafa, 2015 yılında Zamalek'te oynamaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...

Zamalek'te 5 maçta forma giyen Mohamed. 2016-2017 sezonunda El Dakhlia takımına geçti ve 17 maçta 4 gol attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'dan Dahoud kapışması!
Ada'dan G.Saray için Chamberlain iddiası!
İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle (Merkez - 8 Mart)
İzmir TOKİ kura çekilişi kazananlar isim listesi (8 Mart)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:11
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:11
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:08
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:07
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:51
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:49
Daha Eski
10'u Alex müjdeledi! 10'u Alex müjdeledi! 00:45
Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! 23:53
Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 23:53
G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... 23:53
Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... 23:53
Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! 23:53