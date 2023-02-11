Değneklerle ziyaret etti

Cimbom'un kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor ile oynanan maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Koltuk değnekleriyle stada geldi. Muslera "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki hemen aksiyon alarak yardım faaliyetlerini organize etti. Türk insanı harika" diye konuştu.
Cimbom'un kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor ile oynanan maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Koltuk değnekleriyle stada geldi. Muslera "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki hemen aksiyon alarak yardım faaliyetlerini organize etti. Türk insanı harika" diye konuştu.