TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı.
Sarı-kırmızılılar, 21. haftada oynadığı ve 4-0 kazandığı Giresunspor maçının ardından ara transfer dönemindeki ilk takviyesini açıkladı.
Cimbom, adı Beşiktaş ile de anılan Kaan Ayhan'ı kiraladı.
Kaan Ayhan sonrası arayışlarını sürdüren Galatasaray, aynı takımda forma giyen Mert Müldür'ü de gündemine almıştı.
Sarı-kırmızlı yönetimin, Kaan Ayhan transferinde olduğu gibi Sassuolo'ya kiralama + satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı belirtildi.
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Özgür Dobruca, oyuncusunun Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.
"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"
Radyospor'a konuşan Dobruca, "Galatasaray, Mert için teklif yaptı.
Sassuolo da çözüm arıyor.
Sezon başında Juventus maçında bileği kırılmıştı.
Sakalıktan yeni çıktı.
Bu dönemi takımda değerlendirip, toparlanmak istiyor.
Pubisle ilgili de sorunu vardı.
Sprintlerde bazen sorun yaşıyor ama hepsini aşacak.
"BAYERN MÜNİH VE ARSENAL DE İSTEDİ"
Geçtiğimiz yaz Bayern Münih ve Arsenal onu istiyordu; sakatlığı durumu biraz değiştirdi.
Ayrıca daha ileri yaşlarda Türkiye'de oynamanın daha iyi olacağını düşünüyor ama işler değişiyor.
"YAZIN DURUM DEĞİŞEBİLİR"
"Galatasaray'ın teklifi ve Sassuolo'nun çözüm arayışı bu dönemde olmasa bile yaz dönemi için başka bir sonuç doğurabilir"
Müldür, bu sezon sadece 2 maçta süre aldı ve 53 dakika sahada kaldı.
Başarılı sağ bek oyuncusu 2019 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olmuştu.