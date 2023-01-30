Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transferde hareketli saatler geçiren ve son olarak Kaan Ayhanİstanbul'a getiren Galatasaray'ın, bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Mert Müldür'ün menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:48
TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Aslan'ın Sassuolo'dan kiraladığı milli stoperin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Kaan Ayhan sonrası arayışlarını sürdüren Galatasaray, aynı takımda forma giyen Mert Müldür'ü de gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Sarı-kırmızlı yönetimin, Kaan Ayhan transferinde olduğu gibi Sassuolo'ya kiralama + satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

23 yaşındaki futbolcunun menajeri Özgür Dobruca, oyuncusunun Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"

Radyospor'a konuşan Dobruca, "Galatasaray, Mert için teklif yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Sassuolo da çözüm arıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

"MERT TÜRKİYE'YE GİTMEYE SICAK BAKMIYOR"

Mert ise bu dönemde Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Sezon başında Juventus maçında bileği kırılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Sakalıktan yeni çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Bu dönemi takımda değerlendirip, toparlanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Pubisle ilgili de sorunu vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Sprintlerde bazen sorun yaşıyor ama hepsini aşacak.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

"BAYERN MÜNİH VE ARSENAL DE İSTEDİ"

Geçtiğimiz yaz Bayern Münih ve Arsenal onu istiyordu; sakatlığı durumu biraz değiştirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Ayrıca daha ileri yaşlarda Türkiye'de oynamanın daha iyi olacağını düşünüyor ama işler değişiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

"YAZIN DURUM DEĞİŞEBİLİR"

"Galatasaray'ın teklifi ve Sassuolo'nun çözüm arayışı bu dönemde olmasa bile yaz dönemi için başka bir sonuç doğurabilir"

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Müldür, bu sezon sadece 2 maçta süre aldı ve 53 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür'ün menajeri konuştu! Galatasaray...

Başarılı sağ bek oyuncusu 2019 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olmuştu.

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