Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"Neler neler oldu her yeri iyi yönetti Okan hoca, ben bu kadarını beklemiyordum. Yönetim de hiç tartışılmayacak transferlere imza attı. Teknik direktör ve futbolcular şartlar ne olursa olsun saha içine bakmalı. Şu anda da öyle oluyor. Gayet iyi her şey."