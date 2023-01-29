Haberler Galatasaray Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte Kahveci'nin Giresunspor - Galatasaray maçı yorumları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:08
Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup etti.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Cimbom, bu sonuçla ligde üst üste 10. toplamda ise üst üste 13. galibiyetini elde etti.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"TÜM FUTBOLSEVERLER ICARDİ ATAR DEDİ AMA..."

"İlk yarıda beklenenin altında oynarken Galatasaray, Arias'ın kafa vuruşu dışarı gitti, tek pozisyon verdi kalesinde.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Icardi topun başına geldi, tüm futbolseverler Icardi atar dedi ama Onurcan çıkardı o penaltıyı.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Tekrar kovaladı, Icardi işin içinde yine tabii ki. Mertens bu kez golünü atıyor öne geçiriyor Galatasaray'ı."

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"MUSLERA 5 KİŞİLİK OYNADI"

"İkinci yarıda çok daha iyi başlar Galatasaray diyorsun, kalesinde 4 şut görüyor.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Buna rağmen 5 kişilik oynayan Muslera var kalede.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sonra Rashica oyuna giriyor atıyor. Sonra Dubois Mertens gibi uzak köşeye bırakıyor. Boey yine çok koştu, Emin Bayram kritik hamleler yaptı."

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"FENERBAHÇE'YE STRES ALTINDA MAÇ OYNATIYOR"

"Oynayanı oynamayanı, taraftarı yönetimi bir bütün olmuş bir Galatasaray tüm maçlarını galibiyete çeviriyor.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Öyle veya böyle ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye stres altında maç oynatıyor. Beşiktaş yukarı çıkıyor diyoruz ama Galatasaray yenilmiyor.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İpler Galatasaray'ın elinde. Diğer takımlar kazanacak ama Galatasaray'ın kaybını bekleyecek. Evde dışarıda oynasa ne olur, Galatasaray hep kazanıyor."

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"Giresun'dasın deplasmandasın diyorsun o da 4-0 oldu. Hem oyun, hem oyuncu kalitesi olarak net favori Galatasaray.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"OKAN HOCA'YA HELAL OLSUN"

Okan hocaya helal olsun, saha içini bıraktı. Akhisar'la kupayı aldı. Başakşehir'i şampiyon yaptı. Galatasaray'da önemli olan saha dışıydı, onu halletti Okan hoca."

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"Icardi gol attı dersin 4-0'lık skora bakarsan ama çok katkısı oldu, Dubois'in golünde topu alması beklemesi bırakması. Mertens'in golünde aynı şekilde. Varlığı da önemlidir saha içinde arkadaşları güven kazanıyor.

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kerem mesela beklenti altı oynadı ama oralara bile gerek kalmadı. Galatasaray'da herşey 4-4'lük."

Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"Neler neler oldu her yeri iyi yönetti Okan hoca, ben bu kadarını beklemiyordum. Yönetim de hiç tartışılmayacak transferlere imza attı. Teknik direktör ve futbolcular şartlar ne olursa olsun saha içine bakmalı. Şu anda da öyle oluyor. Gayet iyi her şey."

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