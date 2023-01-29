Nihat Kahveci Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup etti.
Cimbom, bu sonuçla ligde üst üste 10. toplamda ise üst üste 13. galibiyetini elde etti.
Aldığı galibiyetle puanını 48'e yükselten Aslan liderliğini sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı'nın eski yıldızı Nihat Kahveci, Giresunspor - Galatasaray maçını TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Kahveci'nin Giresunspor - Galatasaray maçı yorumları...
"TÜM FUTBOLSEVERLER ICARDİ ATAR DEDİ AMA..."
"İlk yarıda beklenenin altında oynarken Galatasaray, Arias'ın kafa vuruşu dışarı gitti, tek pozisyon verdi kalesinde.
Icardi topun başına geldi, tüm futbolseverler Icardi atar dedi ama Onurcan çıkardı o penaltıyı.
Tekrar kovaladı, Icardi işin içinde yine tabii ki. Mertens bu kez golünü atıyor öne geçiriyor Galatasaray'ı."
"MUSLERA 5 KİŞİLİK OYNADI"
"İkinci yarıda çok daha iyi başlar Galatasaray diyorsun, kalesinde 4 şut görüyor.
Buna rağmen 5 kişilik oynayan Muslera var kalede.
Sonra Rashica oyuna giriyor atıyor. Sonra Dubois Mertens gibi uzak köşeye bırakıyor. Boey yine çok koştu, Emin Bayram kritik hamleler yaptı."
"FENERBAHÇE'YE STRES ALTINDA MAÇ OYNATIYOR"
"Oynayanı oynamayanı, taraftarı yönetimi bir bütün olmuş bir Galatasaray tüm maçlarını galibiyete çeviriyor.
Öyle veya böyle ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye stres altında maç oynatıyor. Beşiktaş yukarı çıkıyor diyoruz ama Galatasaray yenilmiyor.
İpler Galatasaray'ın elinde. Diğer takımlar kazanacak ama Galatasaray'ın kaybını bekleyecek. Evde dışarıda oynasa ne olur, Galatasaray hep kazanıyor."
"Giresun'dasın deplasmandasın diyorsun o da 4-0 oldu. Hem oyun, hem oyuncu kalitesi olarak net favori Galatasaray.
"OKAN HOCA'YA HELAL OLSUN"
Okan hocaya helal olsun, saha içini bıraktı. Akhisar'la kupayı aldı. Başakşehir'i şampiyon yaptı. Galatasaray'da önemli olan saha dışıydı, onu halletti Okan hoca."
"Icardi gol attı dersin 4-0'lık skora bakarsan ama çok katkısı oldu, Dubois'in golünde topu alması beklemesi bırakması. Mertens'in golünde aynı şekilde. Varlığı da önemlidir saha içinde arkadaşları güven kazanıyor.
Kerem mesela beklenti altı oynadı ama oralara bile gerek kalmadı. Galatasaray'da herşey 4-4'lük."
"Neler neler oldu her yeri iyi yönetti Okan hoca, ben bu kadarını beklemiyordum. Yönetim de hiç tartışılmayacak transferlere imza attı. Teknik direktör ve futbolcular şartlar ne olursa olsun saha içine bakmalı. Şu anda da öyle oluyor. Gayet iyi her şey."