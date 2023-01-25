Haberler Galatasaray Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, saha içerisinde attığı goller kadar saha dışında da özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Golcü oyuncunun son hamlesi, ayrı yaşadığı eşi Wanda Nara'yı çılgına çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:09
Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin basının gündemine gelmeye devam ediyor.

Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile olaylı bir birliktelik yürüten Arjantinli yıldız, son hamlesiyle Arjantinli modeli adeta çıldırttı.

Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Wanda Nara'dan olan iki kızının ortak velayet kapsamında Türkiye'de yaşamasını isteyen Icardi'nin bu talebi Wanda Nara tarafından reddedildi.

Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Wanda Nara'nın çocukları Arjantin'e götürmesine sinirlenen Icardi, Nara'nın kullandığı kredi kartlarına bloke koydurdu ve özel jeti kullanmasını yasakladı.

Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Icardi'nin bu hamlesinin Wanda Nara'yı oldukça sinirlendirdiği ifade ediliyor.

DİĞER
Dilan Çiçek Deniz ile Tarık Emir Tekin aşk yaşıyor iddiası! Evliliğin eşiğinden dönen çift teselliyi birbirinde buldu!
SON DAKİKA: Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı: "Kanser olduğum netleşti"
Kaan Ayhan transferi bitiyor! İmza...
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'ten yayın geliri açıklaması
G.Saray'a Morutan için sürpriz teklif!
2023 Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Resimli, dualı Regaip Kandili mesajları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı! 13:49
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 13:45
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim 13:34
G.Saray'a Morutan için sürpriz teklif! G.Saray'a Morutan için sürpriz teklif! 13:31
Kaan Ayhan transferi bitiyor! İmza... Kaan Ayhan transferi bitiyor! İmza... 13:31
Rivaldo'dan Jesus'a övgü dolu sözler! Rivaldo'dan Jesus'a övgü dolu sözler! 13:26
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori 13:15
Icardi'den olay hamle! Wanda Nara'yı öfkelendirdi Icardi'den olay hamle! Wanda Nara'yı öfkelendirdi 13:09
Mohamed'den F.Bahçe sözleri! "Arda Turan bile..." Mohamed'den F.Bahçe sözleri! "Arda Turan bile..." 13:08
Trabzonspor’da 5 eksikli idman Trabzonspor’da 5 eksikli idman 13:00
Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha! 12:46
Bandırmaspor'da imzalar atıldı! Bandırmaspor'da imzalar atıldı! 12:45