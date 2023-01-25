Icardi'nin hamlesi Wanda Nara'yı öfkelendirdi! Şoke oldu

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin basının gündemine gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin basının gündemine gelmeye devam ediyor.
Hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile olaylı bir birliktelik yürüten Arjantinli yıldız, son hamlesiyle Arjantinli modeli adeta çıldırttı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Wanda Nara'dan olan iki kızının ortak velayet kapsamında Türkiye'de yaşamasını isteyen Icardi'nin bu talebi Wanda Nara tarafından reddedildi.
Wanda Nara'nın çocukları Arjantin'e götürmesine sinirlenen Icardi, Nara'nın kullandığı kredi kartlarına bloke koydurdu ve özel jeti kullanmasını yasakladı.
Icardi'nin bu hamlesinin Wanda Nara'yı oldukça sinirlendirdiği ifade ediliyor.