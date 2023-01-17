GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturdu.
Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturdu.
Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede kapattı.
Cimbom bu süreçte 19 karşılaşmaya çıktı.
13 galibiyet alan Aslan, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte 36 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
Galatasaray'da gündem transfer...
Sarı-kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.
G.Saray, bir türlü bekleneni veremeyen İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile yollarını ayıracak.
Cimbom sonrasında ise kadrosuna genç bir golcü eklemek istiyor.
12 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Takvim'in haberine göre Aslan'ın önceliği Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Fildişili golcü David Fofana...
Fofana, Molde'den 12 milyon Euro'ya İngiliz devine transfer olmuştu.
Fofana'nın başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray, Chelsea'den gelecek cevaba göre B planını da devreye sokacak.
Cimbom'un hedefindeki diğer genç santraforlar ise Dnipro forması giyen Artem Dovbyk,
Wolfsburglu Jonas Wind ve
Marsilyalı Bamba Dieng...
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan David Fofana, Molde formasıyla 65 maçta 24 gol atarken 10 asiste imza attı.
Sonrasında ise Chelsea'nin yolunu tuttu...