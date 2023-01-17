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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Son dakika spor haberi: Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz devi Chelsea'nin genç golcüsü için devreye girdi. Fildişili oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı hedefleyen Cimbom, Ada ekibinden gelecek cevabı bekliyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Cimbom bu süreçte 19 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

13 galibiyet alan Aslan, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte 36 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Galatasaray'da gündem transfer...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Sarı-kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

G.Saray, bir türlü bekleneni veremeyen İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile yollarını ayıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Cimbom sonrasında ise kadrosuna genç bir golcü eklemek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

12 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Takvim'in haberine göre Aslan'ın önceliği Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Fildişili golcü David Fofana...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Cimbom, İngiliz kulübünde yeteri kadar süre alamayan genç golcüyü kiralamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Cimbom, Chelsea ile temaslara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Fofana, Molde'den 12 milyon Euro'ya İngiliz devine transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Fofana'nın başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Galatasaray, Chelsea'den gelecek cevaba göre B planını da devreye sokacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Cimbom'un hedefindeki diğer genç santraforlar ise Dnipro forması giyen Artem Dovbyk,

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Wolfsburglu Jonas Wind ve

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a yeni Drogba! Kiralık geliyor

Marsilyalı Bamba Dieng...

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