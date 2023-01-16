Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ara transfer döneminde bazı değişiklikler yaşanacak.
Galatasaray'da ara transfer döneminde bazı değişiklikler yaşanacak.
Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iddialı bir şekilde girmek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına tam gaz devam ediliyor.
Takıma yapılacak takviyeler için uğraş veren yönetim, mevcut oyuncularla ilgili de karar aşamasında.
Takımdaki yıldız futbolculara transfer teklifleri gelmeye başladı.
Bu oyunculardan biri de performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu.
Genç oyuncu Galatasaray'da yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.
24 yaşındaki futbolcu artan performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Özellikle son haftalarda grafiğini iyice yükselten Kerem, transferin gözdesi konumuna geldi.
Transfer sezonunun başlamasıyle birlikte Avrupa kulüpleri harekete geçti.
24 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan birçok talip var.
DORTMUND EN NET SEÇENEK!
Marsilya ve Nice, Kerem'in son durumunu yakından takip ederken, Borussia Dormund, transferde en net seçenek olarak gözüküyor.
Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcu, Borussia Dortmund'un oyun stilini kendisine daha yakın görüyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI!
Bundesliga ekibinin Kerem Aktürkoğlu için resmi temaslara başladığı kaydediliyor.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Her iki kanatta da oynayabilen Kerem, forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.