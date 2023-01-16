Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Bir yandan listedeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde artan performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu. 3 takımın radarında bulunan 24 yaşındaki oyuncu, transferle ilgili kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 18:36
Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da ara transfer döneminde bazı değişiklikler yaşanacak.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iddialı bir şekilde girmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına tam gaz devam ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Takıma yapılacak takviyeler için uğraş veren yönetim, mevcut oyuncularla ilgili de karar aşamasında.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Takımdaki yıldız futbolculara transfer teklifleri gelmeye başladı.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Bu oyunculardan biri de performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Genç oyuncu Galatasaray'da yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

24 yaşındaki futbolcu artan performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Özellikle son haftalarda grafiğini iyice yükselten Kerem, transferin gözdesi konumuna geldi.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Transfer sezonunun başlamasıyle birlikte Avrupa kulüpleri harekete geçti.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

24 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan birçok talip var.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

DORTMUND EN NET SEÇENEK!
Marsilya ve Nice, Kerem'in son durumunu yakından takip ederken, Borussia Dormund, transferde en net seçenek olarak gözüküyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Yıldız futbolcu, Borussia Dortmund'un oyun stilini kendisine daha yakın görüyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI!
Bundesliga ekibinin Kerem Aktürkoğlu için resmi temaslara başladığı kaydediliyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta sahaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Kerem Aktürkoğlu'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Her iki kanatta da oynayabilen Kerem, forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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