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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonun öne çıkan isimlerinden olan Lucas Torreira özellikle İtalya'dan önemli teklifler alıyordu. Yıldız futbolcu transfer kararını yönetime bildirdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:53
GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Galatasaray, ara transferde hareketli saatler geçiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında renklerine bağladığı Lucas Torreira, İtalya'dan güçlü teklifler alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Başta Milan olmak üzere üç Çizme ekibi peşinde...

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Galatasaray Kulübü'ne de resmi teklifler geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Torreira, gelen tekliflere rağmen transfer kararını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Uruguaylı ön liberonun Aslan'ı şu aşamada bırakma düşüncesi yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Torreira'nın yöneticilere "Şampiyon olmadan, kupa kazanmadan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Sarı-kırmızılı yönetim de rahat bir nefes aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Bu maçlarda 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Yıldız isim 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.

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