GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira transfer kararını yönetime bildirdi!

Galatasaray, ara transferde hareketli saatler geçiriyor.
Galatasaray, ara transferde hareketli saatler geçiriyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında renklerine bağladığı Lucas Torreira, İtalya'dan güçlü teklifler alıyor.
Başta Milan olmak üzere üç Çizme ekibi peşinde...
Galatasaray Kulübü'ne de resmi teklifler geliyor.
Torreira, gelen tekliflere rağmen transfer kararını verdi.
Uruguaylı ön liberonun Aslan'ı şu aşamada bırakma düşüncesi yok.
Torreira'nın yöneticilere "Şampiyon olmadan, kupa kazanmadan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim de rahat bir nefes aldı.
Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.
Bu maçlarda 1 asiste imzasını attı.
Yıldız isim 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında oynadı.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.
2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.
1.66'lık orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...