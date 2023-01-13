GALATASARAY HATAYSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | GS - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

5. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.