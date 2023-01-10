Haberler Galatasaray Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık zaferle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi, yaptığı asistin ardından attığı harika golle skoru belirleyen isim olmuştu. Arjantinlinin bu performansı dünya basınında da manşetleri süsledi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:09
Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Kendisini zorlaması halinde 1.5 ay sakatlanma ihtimali olan Mauro Icardi, derbiye kenarda başladı.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

76'da oyuna giren Tangocu 1 gol-1 asist ile kalite hatırlatması yaparken İtalyan ve Arjantin medyasında ise manşetlerdeydi.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Dünya Kupası arasında antrenmanda sakatlanan İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

20 gün tedavi olan Arjantinli yıldız için acele etmeyen teknik heyet, kulüp doktoru Yener İnce'den oyuncunun durumuyla ilgili sürekli bilgi aldı.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki ismin derbideki süresi de sakatlık riski düşünülerek hesaplandı.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

İlk 11'de çıkıp kendisini 90 dakika zorlaması halinde en az bir buçuk ay sakatlanma ihtimali olan golcü futbolcu son 15 dakikaya saklandı.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Uzatmalarla birlikte 25 dakika oynayan İcardi bu kısa süreye 1 gol-1 asistlik performans sığdırdı.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Bu performansı yabancı basında da büyük yankı buldu.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

İtalyan Tutto Mercato, "Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti" dedi.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Fransız L'Equipe, "İcardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 90+10'da attığı klas golle skoru belirledi: 3-0" ifadelerini kullandı.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Arjantin medyasında ise yıldız futbolcu göklerdeydi.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

"İcardi'nin gazabı" başlığı ile verilen haberde "Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci" ifadeleriyle Tangocu'nun performansına yapılan en çarpıcı yorum oldu.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

MESSİ GİBİ SEVİNDİ!

İspanyol ve Arjantin medyasında bir diğer çarpıcı detay ise İcardi'nin gol sevinci üzerineydi.

Dünya basınında gündem Icardi! İşte manşetler

Lionel Messi'nin Madrid deplasmanında ikonik hale gelen formasını gösterdiği sevincin aynısını İcardi'nin F.Bahçe'nin sahasında yaptığının altı çizildi.

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