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Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? | Lise KPSS sınav tarihi hangi ay? - ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Milyonlarca adayın merakla beklediği Ortaöğretim KPSS için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan KPSS'ye devlet memuru olmak isteyenler girecek. Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS ise bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? | Lise KPSS sınav tarihi hangi ay? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:10
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Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? | Lise KPSS sınav tarihi hangi ay? - ÖSYM SINAV TAKVİMİ

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2024? | ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin 2024 sınav tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile KPSS Ön Lisans sınavının yanı sıra KPSS Lisans, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Ortaöğretim gibi ÖSYM tarafından düzenlenen diğer sınavların tarihlerini de duyuran Ersoy'un açıklamalarının ardından arama motorlarında sorgulanan 'KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, KPSS Ön Lisans hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024

  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024

  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.

2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi yayımlandı, hayırlı olsun. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://t.co/uOXNoNtIYT" internet sitesinden ulaşabilecekler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran,

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan, ++

— Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) November 6, 2023

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