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Yalan ilk bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 1. bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Yalan 1. bölümü ile izleyicinin beğenisini kazandı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 1. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan ilk bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:10
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Yalan ilk bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 1. bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. İlk bölümü ile dikkat çeken dizide Melike kocasının katili olmakla suçlanmaktadır. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Yalan 1. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner

  • Feyyaz Duman

  • Eylül Tumbar

  • Yeşim Ceren Bozoğlu

  • Özge Borak

  • Emir Benderlioğlu

  • Serra Pirinç

  • Atakan Hoşgören

  • Renan Bilek

  • Kubilay Tunçer

  • Zeynep Eronat

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