Resmi tatillerde toplu taşımada ücretsiz uygulama yapılıyor. Vatandaşlar bayramlarda ve resmi tatillerde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi dolayısıyla otobüs, metro, metrobüs gibi araçlar için ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 29 Mayıs Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024? sorularının yanıtı haberimizde...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Bu sene için henüz bir duyuru paylaşılmasa da bu sene de 29 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde tamamlandı. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlamaları yapılırken 2024 yılında fethinin 571. yıldönümü kutlanacak.

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?

6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.

Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.

İSTANBUL'UN FETHİ SIRASINDA KAÇ ASKER ÖLDÜ?

İstanbul'un fethi sırasında yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin kesin sayısı tam olarak bilinmemektedir, çünkü o dönemdeki savaşlarda kayıtlar eksik veya belirsiz olabilir. Ancak tarihçiler, çatışmalarda ölen askerlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu tahmin etmektedirler. Bazı tahminler, her iki taraftan toplamda 50 ila 80 bin arasında askerin öldüğünü öne sürmektedir. Bu sayılar, savaşın şiddetli ve uzun süren karakterini yansıtmaktadır.

OSMANLI ORDUSU KAÇ ASKERLE İSTANBUL'U FETHETTİ?

Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır, Hammer'a göre 250.000, Barbaro'ya göre 160.000, Sfrantzes ve Dukas'a göre 200.000 asker idi.