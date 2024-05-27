Bahar 14. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 14. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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BAHAR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Timur hem Rengin'in hem de Çağla'nın baskısı altındadır. Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır.

Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur! Nevra'nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar!

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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI