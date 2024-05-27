Haberler Dizi Haberleri Bahar 15. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar 15. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin yeni dizisi Bahar 15. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 15. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 15. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 15. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur hem Rengin'in hem de Çağla'nın baskısı altındadır. Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır.

Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur! Nevra'nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar!

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

G.Saray'a şampiyonluk hediyesi!
Ferdi transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı
DİĞER
Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuğun son hali ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl yakışıklılık"
FETÖ'nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı... Himmet paralarıyla içkili alem
Juventus'un yıldızı Süper Lig yolunda!
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 68. BÖLÜM İZLE
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Mayıs)
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2024
Bağcılar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (27 Mayıs)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altınordu'da Olcay Şahan dönemi! Altınordu'da Olcay Şahan dönemi! 18:41
Beşiktaş'ın yeni sezon kamp planı açıklandı! Beşiktaş'ın yeni sezon kamp planı açıklandı! 18:29
Juventus'un yıldızı Süper Lig yolunda! Juventus'un yıldızı Süper Lig yolunda! 18:27
CANLI | G.Saray şampiyonluk turunda CANLI | G.Saray şampiyonluk turunda 18:19
Ferdi transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı Ferdi transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci açıkladı 18:15
Kerem Aktürkoğlu Gazze paylaşımı yayımladı! Kerem Aktürkoğlu Gazze paylaşımı yayımladı! 17:03
Daha Eski
İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu! 16:47
Fırtına'da yıldız isim takıma veda etti! Fırtına'da yıldız isim takıma veda etti! 16:41
Milliler Peru'da 8 madalya kazandı! Milliler Peru'da 8 madalya kazandı! 16:34
Madrid'de Arda şovu! Madrid'de Arda şovu! 16:33
Altay'da yeni sezon bütçesi belirlendi! Altay'da yeni sezon bütçesi belirlendi! 16:25
Gözler EURO 2024'te! Gözler EURO 2024'te! 16:18