Ben Bu Cihana Sığmazam 68. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 28 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 68. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 68. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 68. bölüm izlemek için tıklayın

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır. Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 68. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)