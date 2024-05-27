EURO 2024 FİKSTÜRÜ | EURO 2024 ne zaman başlayacak? - EURO 2024 bu yıl nerede düzenlenecek?

EURO 2024 FİKSTÜRÜ | Süper Lig'in bitmesinin ardından gözler Euro 2024'e çevrildi. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F grubunda mücadele edecek. Ayrıca turnuva öncesinde hazırlık maçı da yapacak. EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024 bu yıl nerede düzenlenecek? sorgulamaları yapılırken bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik.

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

EURO 2024 NEREDE DÜZENLENECEK?

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı.

Milliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE EURO 2024 FİKSTÜRÜ

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)