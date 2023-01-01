Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Galatasaray'ın Sivassspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakaya hakem kararları damgasını vurdu.
Galatasaray'ın Sivassspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakaya hakem kararları damgasını vurdu.
Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan karambolde son vuruşu yapan Ulvestad topu filelere gönderdi ancak geçerli sayılmadı.
VAR hakemi Özgüç Türkalp, müsabakanın hakemi Erkan Özdamar'ı pozisyonu incelemesi için monitöre davet etti.
Uzun süre pozisyonu inceleyen Özdamar, golü iptal ederek endirekt serbest vuruş kararı verdi.
Karşılaşmayı Mertens ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray kritik virajdan 3 puanla döndü.
Maçın ardından Sivasspor cephesi hakem kararlarına tepki gösterdi.
Başkan Mecnun Otyakmaz ve Rıza Çalımbay, gollerinin hangi gerekçeyle iptal edildiğini anlayamadıklarını ifade etti.
Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de maçtan bir gün sonra açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, TFF'ye çağrıda bulundu.
Her takım için adalet vurgusu yapan Timur, VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ise VAR hakemi Özgüç Türkalp ve orta hakem Erkan Özdamar'ı hedefine aldı.
"STADIN YAKININDAN GEÇMEMELİ"
Koç, Sivasspor maçında VAR'da yer alan Özgüç Türkalp için, "Stadın yakınından bile geçmemeli" açıklaması yaptı.
Üstüne, Galatasaray taraftarı olmakla itham etti. Galatasaraylı taraftarlar ise Koç'un bu açıklaması üzerine yıllar öncesine döndü.
ANELKA'NIN GOLÜ HATIRLATILDI!
17 yıl önce Anelka'nın Konya'ya elle attığı golü hatırlattı.
2005-2006 sezonunda oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında orta hakem Özgüç Türkalp verdiği kararlarla çok konuşuldu.
O dönemde Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka'nın elle attığı golü görmemesi ve geçerli sayması büyük yankı uyandırmıştı.
Sarı-lacivertliler o mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılmıştı.