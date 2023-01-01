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Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada hakem yönetimi tartışma yarattı. Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu golün VAR hakemi Özgüç Türkalp'in daveti üzerine hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmesi gündeme oturdu. Maçın ardından Sivasspor cephesi tepkisini dile getirirken, bir gün sonra ise Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinden açıklamalar geldi. Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 10:38
Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Galatasaray'ın Sivassspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği müsabakaya hakem kararları damgasını vurdu.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan karambolde son vuruşu yapan Ulvestad topu filelere gönderdi ancak geçerli sayılmadı.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

VAR hakemi Özgüç Türkalp, müsabakanın hakemi Erkan Özdamar'ı pozisyonu incelemesi için monitöre davet etti.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Uzun süre pozisyonu inceleyen Özdamar, golü iptal ederek endirekt serbest vuruş kararı verdi.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Karşılaşmayı Mertens ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray kritik virajdan 3 puanla döndü.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Maçın ardından Sivasspor cephesi hakem kararlarına tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Başkan Mecnun Otyakmaz ve Rıza Çalımbay, gollerinin hangi gerekçeyle iptal edildiğini anlayamadıklarını ifade etti.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de maçtan bir gün sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, TFF'ye çağrıda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Her takım için adalet vurgusu yapan Timur, VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ise VAR hakemi Özgüç Türkalp ve orta hakem Erkan Özdamar'ı hedefine aldı.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

"STADIN YAKININDAN GEÇMEMELİ"
Koç, Sivasspor maçında VAR'da yer alan Özgüç Türkalp için, "Stadın yakınından bile geçmemeli" açıklaması yaptı.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Üstüne, Galatasaray taraftarı olmakla itham etti. Galatasaraylı taraftarlar ise Koç'un bu açıklaması üzerine yıllar öncesine döndü.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

ANELKA'NIN GOLÜ HATIRLATILDI!
17 yıl önce Anelka'nın Konya'ya elle attığı golü hatırlattı.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

2005-2006 sezonunda oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında orta hakem Özgüç Türkalp verdiği kararlarla çok konuşuldu.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

O dönemde Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka'nın elle attığı golü görmemesi ve geçerli sayması büyük yankı uyandırmıştı.

Galatasaraylı taraftarlardan hamle! Anelka...

Sarı-lacivertliler o mücadeleden 4-2 galibiyetle ayrılmıştı.

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