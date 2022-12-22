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Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da genç isimleri transfer etmenin planlarını yapıyor. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih II'de forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı ile temasa geçmiş ve genç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Aslan iki isim için daha kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:47
Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da genç isimleri transfer etmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih II'de forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı ile temasa geçmiş ve genç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Galatasaray'ın iki gurbetçi yıldız için daha girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Sarı-Kırmızılılar'ın yine Bayern Münih II'de forma giyen ön libero Eyüp Aydın ve Nürnberg U19 takımında oynayan 10 numara Can Uzun için de istekli olduğu ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan Eyüp, bu sezon 19 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asiste imza attı.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Transfre listesinde yer alan bir başka isim olan Can Uzun'un Nürnberg ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

17 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 11 karşılaşmada oynadı. 9 gol ve 4 asistle 13 gole katkıda bulundu.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

500 bin Euro piyasa değeri olan Yusuf Kabadayı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

İki kanatta ve santrafor bölgesinde forma giyebilen Kabadayı, 7 maçta 2 gol kaydetti.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

LİDERLİK HESAPLARI!

Galatasaray'ın teknik patronu, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı öncesi tek tek maçlarını kazanıp bu moral ve avantajla derbiye çıkmak istiyor.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Florya'da yapılan değerlendirmelerde, aynı süreçte lider Fenerbahçe'nin kayıplar yaşayacağı da öngörüldü.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Bu hafta Trabzonspor ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Hatay ve Antalya ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Sarı-kırmızılılar, bu üç maç içinde mutlaka kayıp olacağını düşünüyor.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

FLORYA'DA HAVA POZİTİFE DÖNDÜ

Dünya Kupası için verilen ara öncesi çok formda olan Galatasaray'da takımdaki sakatlar ve hazırlık maçları ilk planda keyifleri kaçırmıştı.

Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!

Son iki hazırlık maçında sergilenen futbol ve sakatlardan bir bir iyi haberler gelmesi Florya'daki havayı yeniden pozitife çevirdi.

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