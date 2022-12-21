Almanlar peşinde

Werder Bremen, Deniz Undav için Galatasaray'a rakip oldu. Almanlar, Niclas Füllkrug'un kulüpten ayrılma ihtimaline karşılık Undav ile temas kurdu. Bremen'in Brighton & Hove Albion'da oynayan golcü oyuncu için ilk hamleyi yaptığı ifade edildi. Hertha Berlin'in de takipte oyuncuyu takip ettiği belirtilirken Brighton'un oyuncuyu kiralamaktan çok bonservisiyle satmayı düşündüğü de gelen haberler arasında...
Werder Bremen, Deniz Undav için Galatasaray'a rakip oldu. Almanlar, Niclas Füllkrug'un kulüpten ayrılma ihtimaline karşılık Undav ile temas kurdu. Bremen'in Brighton & Hove Albion'da oynayan golcü oyuncu için ilk hamleyi yaptığı ifade edildi. Hertha Berlin'in de takipte oyuncuyu takip ettiği belirtilirken Brighton'un oyuncuyu kiralamaktan çok bonservisiyle satmayı düşündüğü de gelen haberler arasında...