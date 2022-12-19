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Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

İngiliz devi Manchester United, Galatasaray'ın eski gözdesi Mohamed Kudus'a kancayı attı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile sorunlar yaşayan Erik ten Hag'ın, kadroda görmek istediği 22 yaşındaki Ganalı futbolcu için devreye girerek görüşme yapacağı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:47 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:48
Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

Transferde daha önce Galatasaray ile de anılan isimlerden biri olan ve Hollanda'da Ajax forması giyen Mohammed Kudus ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

22 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının İngiltere Premier Lig olacağı iddia edildi.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

UNITED KUDUS İÇİN DEVREDE

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ganalı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United devreye girmiş durumda.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

ERIC TEN HAG İSTİYOR

The Telegraph, menajer Erik ten Hag'ın Manchester United kadrosunda görmek istediği isimlerin başında PSV forması giyen Cody Gakpo dışında Mohammed Kudus isminin de yer aldığını yazdı.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

AJAX'TA ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

Ajax ekibinde ayrılan futbolcuların ardından Kudus daha fazla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

Bu sezon tüm kulvarlar dikkate alındığında; 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 gol atan futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda da Gana kadrosunda yer aldı.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

ESKİ ÖĞRENCİSİ…

Kudus, ülkesi Gana'nın oynadığı 3 Dünya Kupası grup maçında 2 gol attı.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

Öte yandan şu anda Kırmızı-Şeytanlar'ı çalıştıran Eric ten Hag, Kudus'un 2020 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan Ajax'a transferinde önemli rol oynamıştı.

Manchester United'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Mohammed Kudus

KUDUS HAG'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR

Hollanda basınında da Kudus'un Eric ten Hag'ın teknik direktör olduğu dönemde Ajax'ta ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı, Hollandalı çalıştırıcının bu süreçte kendisine ciddi destek verdiği ifade edildi.

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