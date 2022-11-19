Haberler Galatasaray Icardi'den Wanda Nara'nın fotoğrafına yorum!

Icardi'den Wanda Nara'nın fotoğrafına yorum!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündem olmaya devam ediyor. Bir ayrılıp bir barışan çift, Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını beraber izlese de daha sonra Nara boşanma davası açtığını duyurumuştu. Her fırsatta Wanda Nara ile barışmak istediğini belirten Icardi, son fotoğrafına da yorum yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 12:00
Icardi'den Wanda Nara'nın fotoğrafına yorum!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündem olmaya devam ediyor. Bir ayrılıp bir barışan çift, Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını beraber izlese de daha sonra Nara boşanma davası açtığını duyurumuştu.

Her fırsatta Wanda Nara ile barışmak istediğini belirten Icardi, son fotoğrafına da yorum yaptı.

Wanda Nara paylaştığı fotoğrafın altına "Hey, nasıl gidiyor?" yazarken, Icardi, "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel." şeklinde yorum attı.

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