Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Hürriyet'in haberine göre; geçen sezon Marsilya'da Jorge Sampaoli ile müthiş bir çıkışa imza atan ancak bu sezon takımın başına Igor Tudor'un gelmesiyle hem aldığı süreler hem de performansı düşen milli oyuncu için Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devrede.