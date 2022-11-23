Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası takımı Şenol Güneş'e çeviren Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrildi.
Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası takımı Şenol Güneş'e çeviren Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrildi.
Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası arası sonrası kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kara Kartal, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Süper Lig'de devam eden 8+3 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanı dolu olan kulüpler devre arası yapılacak takviyelerde ağırlığı yerli oyunculara verirken devre arası transfer döneminin en popüler oyuncularının başında Cengiz Ünder geliyor.
Hürriyet'in haberine göre; geçen sezon Marsilya'da Jorge Sampaoli ile müthiş bir çıkışa imza atan ancak bu sezon takımın başına Igor Tudor'un gelmesiyle hem aldığı süreler hem de performansı düşen milli oyuncu için Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devrede.
Cengiz bu sezon Ligue 1'de 14, Avrupa'da 6 olmak üzere 20 maçta oynasa da sadece 6 kez 11'de şans bulabildi.
Toplamda 718 dakika süre alan milli yıldız takımına 1 asistlik katkı sağlayabildi.
2021-22 sezonunda ise lig, Avrupa ve Fransa Kupası'nda 47 maça çıkan Cengiz Ünder 37 kez ilk 11'de şans bulurken 13 kez ağları havalandırıp 6 asist yaparken 19 gole direkt katkıda bulunmuştu.
Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken Cengiz'e bir teklif de Milli Takım'da geldi.
CENK TOSUN DEVREDE
A Milli Takım'ın geçen hafta oynadığı hazırlık maçlarında İskoçya'ya gol atıp Çekya karşısında 2 asist yapan Cengiz Ünder'e Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un şakayla karışık siyah beyazlı takıma gelmesi için Transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'teki kampta Cenk'in hakkında çıkan Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili iddiaları hatırlatarak Cengiz'e "Bize gel tekrar Avrupa'ya dönersin. Yeniden doğuş için tek yol Beşiktaş" dediği öğrenildi.
Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki oyuncunun Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Cengiz'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.