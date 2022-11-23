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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Cengiz Ünder'i transfer etmek için düğmeye bastı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:40
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası takımı Şenol Güneş'e çeviren Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası arası sonrası kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Kara Kartal, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Süper Lig'de devam eden 8+3 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanı dolu olan kulüpler devre arası yapılacak takviyelerde ağırlığı yerli oyunculara verirken devre arası transfer döneminin en popüler oyuncularının başında Cengiz Ünder geliyor.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Hürriyet'in haberine göre; geçen sezon Marsilya'da Jorge Sampaoli ile müthiş bir çıkışa imza atan ancak bu sezon takımın başına Igor Tudor'un gelmesiyle hem aldığı süreler hem de performansı düşen milli oyuncu için Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devrede.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Cengiz bu sezon Ligue 1'de 14, Avrupa'da 6 olmak üzere 20 maçta oynasa da sadece 6 kez 11'de şans bulabildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Toplamda 718 dakika süre alan milli yıldız takımına 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

2021-22 sezonunda ise lig, Avrupa ve Fransa Kupası'nda 47 maça çıkan Cengiz Ünder 37 kez ilk 11'de şans bulurken 13 kez ağları havalandırıp 6 asist yaparken 19 gole direkt katkıda bulunmuştu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken Cengiz'e bir teklif de Milli Takım'da geldi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

CENK TOSUN DEVREDE

A Milli Takım'ın geçen hafta oynadığı hazırlık maçlarında İskoçya'ya gol atıp Çekya karşısında 2 asist yapan Cengiz Ünder'e Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un şakayla karışık siyah beyazlı takıma gelmesi için Transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Gaziantep'teki kampta Cenk'in hakkında çıkan Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili iddiaları hatırlatarak Cengiz'e "Bize gel tekrar Avrupa'ya dönersin. Yeniden doğuş için tek yol Beşiktaş" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Cengiz Ünder çalımı! Transferi o isim bitirecek

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta görev aldı.

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