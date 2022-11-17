En ‘skorer’ ikinci sezon

Süper Lig'de 13 maçta 26 gol atan Kartal, son 10 sezonda söz konusu haftalarda fileleri en çok havalandırdığı 2. sezonu yaşıyor. 2015-16'da Güneş yönetiminde ilk 13 haftada 30 gole imza atan siyah-beyazlılar sezonu şampiyon tamamlamıştı. Bu sezon şu ana kadar maç başı 2 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş, 2015-16'da toplamda 75 gol atarken maç başı 2.2 gol ortalaması ile mutlu sona ulaşmıştı.

MONTERO FORMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Francisco Montero, pes etmiyor. İspanyol savunmacının, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi. Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören Montero'nun, ara kampta kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği belirtildi.



EUROPCAR'DAN DESTEK

Türk sporuna destek vermeyi sürdüren Europcar, Beşiktaş Kadın Futbol takımı ve Beşiktaş Futbol Akademi'ye sponsor oldu. Beşiktaş Kadın Futbol takımı 2022-23 sezonunda Kadınlar Süper Ligi A Grubunda oynanacak tüm müsabakalarda Europcar logolu konçlarla sahaya çıkacak. Futbol Akademi Takımları ise 2022-23 sezonunda tüm maçlarda Europcar logolu formalarla mücadele edecek.