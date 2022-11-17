Haberler Beşiktaş En ‘skorer’ ikinci sezon

En ‘skorer’ ikinci sezon

Süper Lig'de F.Bahçe'den sonra 26 golle en çok gol atan ikinci takım olan Beşiktaş, son 10 sezon göz önüne alındığında en golcü ikinci sezonunu geçiriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
En ‘skorer’ ikinci sezon

Süper Lig'de 13 maçta 26 gol atan Kartal, son 10 sezonda söz konusu haftalarda fileleri en çok havalandırdığı 2. sezonu yaşıyor. 2015-16'da Güneş yönetiminde ilk 13 haftada 30 gole imza atan siyah-beyazlılar sezonu şampiyon tamamlamıştı. Bu sezon şu ana kadar maç başı 2 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş, 2015-16'da toplamda 75 gol atarken maç başı 2.2 gol ortalaması ile mutlu sona ulaşmıştı.

MONTERO FORMA PEŞİNDE
Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Francisco Montero, pes etmiyor. İspanyol savunmacının, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi. Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören Montero'nun, ara kampta kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği belirtildi.


EUROPCAR'DAN DESTEK
Türk sporuna destek vermeyi sürdüren Europcar, Beşiktaş Kadın Futbol takımı ve Beşiktaş Futbol Akademi'ye sponsor oldu. Beşiktaş Kadın Futbol takımı 2022-23 sezonunda Kadınlar Süper Ligi A Grubunda oynanacak tüm müsabakalarda Europcar logolu konçlarla sahaya çıkacak. Futbol Akademi Takımları ise 2022-23 sezonunda tüm maçlarda Europcar logolu formalarla mücadele edecek.

DİĞER
3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Esra Erol bir kişinin daha hayatına dokundu!
Osman Bey son sözü söyledi! Kuruluş Osman 105. bölüm fragmanı nefes kesti: “Burada bey de benim, devlet de benim!”
Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip!
Fırtına'dan sürpriz hamle! G.Saraylı isimle ön görüşme yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Josef kararı! 'Kalamam' demişti ama...
Dele Alli pamuk ipliğine bağlı! Ocakta gidebilir
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bravo Diyarbakır Bravo Diyarbakır 01:03
Ferdi Kadıoğlu şoku! Ferdi Kadıoğlu şoku! 01:00
Arda oynamadı üçlüyü çektirdi Arda oynamadı üçlüyü çektirdi 00:59
Kuntz’a sabırlı olmamız lazım Kuntz’a sabırlı olmamız lazım 00:58
2024'e hep birlikte 2024'e hep birlikte 00:57
Ozan Kuntz'a koştu Ozan Kuntz'a koştu 00:56
Daha Eski
Benim için özeldi Benim için özeldi 00:55
"Atmosfer çok güzeldi" "Atmosfer çok güzeldi" 00:53
Takım ruhu Takım ruhu 00:52
Diyarbakır’da ilk maç Diyarbakır’da ilk maç 00:49
İskoçlar’la 2. kez İskoçlar’la 2. kez 00:48
Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı 00:48