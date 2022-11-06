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İlk derbi zaferi

Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki ilk derbisini kazandı; Şenol Güneş'i ilk kez mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
İlk derbi zaferi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarıkırmızılı takımın başında Nef Stadı'nda çıktığı ilk derbiyi kazandı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 4. haftadaki Trabzonspor deplasmanından da golsüz berabere kalarak puanla dönmüştü. Fenerbahçe derbisi ise 8 Ocak'ta oynanacak... Okan Buruk ayrıca Şenol Güneş karşısındaki şanssızlığını da kırdı. Teknik adamlık kariyerinde Şenol Güneş'in yönettiği takımlara karşı daha önce oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Okan Buruk dün ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Buruk, maçtan sonra zaferi teknik heyet ve oyuncularına sarılarak kutladı.
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