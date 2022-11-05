Galatasaraylı taraftarlardan Beşiktaş derbisine yoğun ilgi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösteren sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını doldurdu.

52 bin 280 kapasiteli stadyumda, konuk ekip taraftarlarına ayrılan taraftar sayısı 2 bin 500 iken bu alanda da deplasmanda yasağı kapsamında gelemeyen Beşiktaşlı taraftarlar yerine ev sahibi ekibin taraftarları yer aldı. Takımlarına destek veren sarı kırmızılı taraftarlar maça az bir süre kala başladıkları tezahüratları hiç ara vermeden sürdürdü.

İstanbul Valiliği 2022 yılı eylül ayının son haftasında; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını duyurmuştu.