Haberler Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Öte yandan Fenerbahçe - Sivasspor, Trabzonspor - Konyaspor maçlarının hakemleri de açıklandı. İşte Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 16:47 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 16:53
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

CUMARTESİ

14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa


DİĞER
SON DAKİKA: Rıza Akın hayatını kaybetti! Ünlü oyuncunun acı haberini Menderes Samancılar verdi...
Adana'da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL'si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü?
Çizmeden Enes Ünal'a dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay iddia! Futbolcular bilgileri paylaşıyor mu?
Aslan'a Kolombiyalı golcü!
Ekim enflasyon rakamları açıklandı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
ABD FED faiz kararı açıklaması saat kaçta?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! 16:50
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 16:46
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Bayern Münih - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 16:36
Kayserili futbolculardan Çağdaş Atan değerlendirmesi Kayserili futbolculardan Çağdaş Atan değerlendirmesi 16:09
Çizmeden Enes Ünal'a dev talip! Çizmeden Enes Ünal'a dev talip! 15:58
Abdullah Avcı: Sorgulamamız gerekiyor! Abdullah Avcı: Sorgulamamız gerekiyor! 15:51
Daha Eski
Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta? Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta? 15:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı 15:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü? Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü? 14:50
Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta? Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta? 14:45
Jesus UEFA'ya itiraf etti! "İlham aldığım kişi..." Jesus UEFA'ya itiraf etti! "İlham aldığım kişi..." 14:31
Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta? 14:23