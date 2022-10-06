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Kaleye Montipo

Galatasaray için, İspanyolların 'İnaki Pena' dedikodusundan sonra bu kez de İtalya'da 'Lorenzo Montipo' iddiası ortaya atıldı. Cimbom bu sezon flaş transferleriyle adından söz etttirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Kaleye Montipo

Galatasaray için, İspanyolların 'İnaki Pena' dedikodusundan sonra bu kez de İtalya'da 'Lorenzo Montipo' iddiası ortaya atıldı. Cimbom bu sezon flaş transferleriyle adından söz etttirdi. Torreira ve Mertens'i aynı uçakla İstanbul'a getiren Cimbom, İcardi ve Mata'yı da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekip şimdi de 2011-2012 sezonunda Lazio'dan kadrosuna kattığı efsane kalecisi Muslera'nın alternatifini aramaya başladı. MUSLERA'NIN sezon sonunda MLS'in yolunu tutacağı ifade edilirken İtalyan basını, Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, Galatasaray 26 yaşındaki İtalyan Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. Bu sezon 1 milyon euro'ya Benevento'dan Verona'ya giden 1.91'lik file bekçisiyle ilk görüşmelerin yapıldığı, temasların devre arasında sıklaştırılacağı belirtildi.

Lorenzo Montipo İtalya'da Hellas Verona forması giyiyor. İtalyan kaleci bu sezon İtalya Serie A'da 8 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki kaleci kariyerinde Novara, Robur Siena, Carpi ve Benevento formaları giydi.

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