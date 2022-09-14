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Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezona birçok yıldız transfer ve güçlenmiş kadrosuyla giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların özellikle Mauro Icardi transferi büyük yankı uyandırdı. Arjantinli futbolcunun imzası camiada heyecan yarattı. Dünya çapında tanınan Fransız kulübü PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı-kırmızılılara önümüzdeki dönemlerde özellikle transferde olumlu etkilerinin beklendiği bildirildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:21
Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Icardi kadroda yer almadı.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Mauro Icardi'nin transfer sürecinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı kulübün Fransız ekibi PSG ile ilgili yol haritası belli oldu.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

PSG İLE BAĞLAR GÜÇLENECEK
Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında Mauro Icardi'nin transferiyle başlayan ilişki büyüyerek devam edecek.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

İki kulüp arasında başlayan sıcak temaslar ve bağ böylece daha da gelişecek.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Buna göre bundan sonraki süreçte Galatasaray ile PSG arasında oyuncu alışverişi başta olmak üzere birçok konuda iki kulüp ortak hareket edecek.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Bu köprünün kurulmasında geçen sezon kısa bir süre Galatasaray'a danışmanlık hizmeti veren ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos'un etkili olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erdem Timur'un da bu durumu kullanıp çok uygun şartlarda Icardi transferini gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Dünya çapında tanınan Fransız kulübü PSG ile kurulan bu yakınlığın sarı-kırmızılılara önümüzdeki dönemlerde özellikle transferde olumlu etkilerinin beklendiği bildirildi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM...
Icardi örneğindeki gibi birçok ünlü ismin Galatasaray forması giyebileceği vurgulanıyor.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Ayrıca saha içi ve saha dışı organizasyonlar gibi birçok çalışmanın birlikte yürütülebileceği kaydediliyor.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

MATA VE ICARDI TRİBÜNDE
Galatasaray'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile Juan Mata, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri müsabakayı locadan takip etti.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Mauro Icardi'nin Kasımpaşa maçına ailesiyle birlikte gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Galatasaray'ın yeni yıldızları müsabaka öncesi kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

Galatasaray'a yıldız yağacak! Transferler peş peşe

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, Mauro Icardi ve Juan Mata'yla aynı locayı paylaştı.

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