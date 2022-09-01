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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray fırsat transferi peşinde. Sarı-kırmızılılar son olarak Fransız ekibi AS Nancy'de forma giyen serbest statüdeki Saliou Ciss transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Sarı-kırmızılılar zorlu mücadelede sahdaan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Cimbom ligin 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Cimbom, taraftarı önünde galibiyeti alıp puanını 10 yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Galatasaray'da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Sarı kırmızılılar savunma hattında rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Okan Buruk yönetime transferi işaret etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Sarı kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Van Aanholt'un performansı sol bek arayışlarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Omar Elabdellaoui ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılı kulüp, yerine maliyeti daha düşük bir isim için görüşmelere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Yönetimin, son olarak Fransız ekibi AS Nancy'de forma giyen ve şu an boşta olan Saliou Ciss ile masaya oturduğu ve görüşmelerde sona gelindiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

32 yaşındaki Senegalli sol bek Saliou Ciss'in stoper pozisyonunda da oynayabilmesi nedeniyle tercih edildiği kaydedilirken, bonservisinin olmamasının transferinde büyük avantaj oluşturduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.74 boyundaki futbolcunun ortalama piyasa değeri 400 bin euro civarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un soluna Saliou Ciss!

Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Senegalli futbolcu takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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