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GALATASARAY HABERİ: Seferovic’in sözleşmesinde dikkat çeken detay!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic, şimdiye kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesinde dikkat çeken bir madde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Seferovic’in sözleşmesinde dikkat çeken detay!

Galatasaray'da gündem gol atamayan golcü Haris Seferovic.... Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu geride kalan 4 haftada gol bulamadı. Sadece 1'i isabetli 3 şut atabildi.

Benfica'dan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında alınan Seferovic'e Galatasaray, 2.3 milyon euro maaş ödüyor.

Asıl dikkat çekici iddia ise Seferovic'in sözleşmesinde "zorunlu satın alma" maddesinin bulunduğu oldu.

Referans olarak kabul edilen Transfermarkt'ta bile Seferovic'in Galatasaray'daki durumu; "Obligation to buy with conditions" yani "koşullu satın alma zorunluluğu" olarak görülüyor.

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