GALATASARAY HABERİ: Seferovic’in sözleşmesinde dikkat çeken detay!

Galatasaray'da gündem gol atamayan golcü Haris Seferovic.... Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu geride kalan 4 haftada gol bulamadı. Sadece 1'i isabetli 3 şut atabildi.



Benfica'dan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında alınan Seferovic'e Galatasaray, 2.3 milyon euro maaş ödüyor.



Asıl dikkat çekici iddia ise Seferovic'in sözleşmesinde "zorunlu satın alma" maddesinin bulunduğu oldu.



Referans olarak kabul edilen Transfermarkt'ta bile Seferovic'in Galatasaray'daki durumu; "Obligation to buy with conditions" yani "koşullu satın alma zorunluluğu" olarak görülüyor.