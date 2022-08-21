Mertens parlıyor

Ümraniyespor maçına Emre Akbaba ile başlayan Okan Buruk, devrede yeni transfer Mertens'i sahaya sürerken başarılı futbolcu geçer not aldı. Takımını harekete geçiren Belçikalı 10 numaranın performansından oldukça memnun kalan Buruk, Emre Akbaba yerine Mertens'i kalıcı olarak ilk 11'e monte edecek. Mertens, Trabzon deplasmanında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.
Ümraniyespormaçına Emre Akbaba ile başlayan Okan Buruk, devrede yeni transfer Mertens'i sahaya sürerken başarılı futbolcu geçer not aldı. Takımını harekete geçiren Belçikalı 10 numaranın performansından oldukça memnun kalan Buruk, Emre Akbaba yerine Mertens'i kalıcı olarak ilk 11'e monte edecek. Mertens, Trabzon deplasmanında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.