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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Hücumda genişliği artırmak isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un forvet hattına genç bir ismi kazandırdığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 09:45
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde rotasyonu genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Forvet hattına takviye yapacak olan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Transferde hızını alamayan Galatasaray, Sabah'ın haberine göre Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Ali Akman'ı da renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sarı-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın yeğeni olan 20 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için Alman ekibiyle prensipte anlaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Genç futbolcu geride bıraktığımız sezonda NEC Nijmegen formasıyla 32 maça çıktı ve 6 gol atarak takımına katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman'da mutlu sona ulaştı!

Ali Akman'ın aynı zamanda 1.2 milyon Euro'da güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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