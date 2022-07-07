Sevilla yolunda

Transferçalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Marcao'yu iyi bir fiyatla elden çıkarıp kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor. Brezilyalı stoperin transferi için Sevilla ve Zenit ve Sevilla büyük bir rekabete tutuştu. İlk görüşmede 10 milyon euro'yu masaya koyan Zenit, teklifini revize ederek bonuslar ile 12 milyon euro'ya yükseltti. Marcao için İstanbul'a geldiği belirtilen Sevilla yöneticilerinin ise tekliflerini 12 milyon euro artı bonus önerdiği ifade edildi. Buna karşılık Galatasaray'ın net 15 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Rusya'da oynamaya pek sıcak bakmayan 26 yaşındaki stoperin La Liga'yı gitmeyi çok istediği öğrenidi.