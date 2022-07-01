İkisi bir arada

Rusya'da Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ve Zenit formalarıyla başarılı performans sergiledikten sonra Milli Takım'a yükselen, burada da kalıcı olmayı başaran Ozdoev için menajerinden açıklama geldi. Ozdoev'in menajeri Anzor Gargaev, Ozdoev ile birlikte Dzyuba'nın Galatasaray'ın listesinde olduğunu açıkladı. Gargaev yaptığı açıklamada, "Ozdoev ve Dzyuba, Türkiye'de tatilde... Galatasaray'ın transfer listesindeler. Ancak bu tabii kesinlikle Galatasaray'a gidecekleri anlamına gelmiyor. Transferde her şey olabilir" diye konuştu.