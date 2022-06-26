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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde şova başladı. Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından takımın başına Okan Buruk getirildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye çalım atan sarı-kırmızılılar transferde hız kesmeyecek. Kadro yapılanması için Florya'da büyük uğraş veren Okan Buruk, takımdaki eksik bölgeleri belirledi ve transfer listesini yönetime verdi. Dursun Özbek'in Cenk Ergün'e yetki verdiği harekatta en az 6 yıldıza imza attırılacak. İşte mevkilere göre Okan Buruk'un transfer planlaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 12:41
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir mesai harcıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Gelecek sezonun kadro planlamasını netleştirmek için yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Buruk, transfer yapılacak bölgeleri belirledi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Hedeflerinden uzak kaldığı bir sezonu geride bırakan Cimbom, kuracağı kadroyla iddiasını konuşturmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Şampiyonluk hedefinde olan sarı-kırmızılılar, nokta atışı takviyelerle yeni sezona merhaba diyecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Başkan Dursun Özbek, futbol direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Okan Buruk operasyonu koordineli bir şekilde sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Takımda eksik gördüğü mevkileri yönetime raporlayan Okan Buruk, mevcut kadroda yer alan bazı genç oyuncuların da başka takımlara kiralanmasını istedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

2 haftalık süreçte kadroda yapılacak yeni yapılanmanın büyük bölümünü tamamlamayı amaçlayan Cimbom'da düğmeye basıldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

İMZALAR PEŞ PEŞE!
Hürriyet'in haberine göre; Konyaspor'dan stoper Abdülkerim Bardakcı'yı bonservisiyle, Eyüpspor'dan sol bek Kazımcan Karataş'ı da kiralık olarak renklerine katan sarı kırmızılılar en az 6 transfer daha yapacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Mevkilere göre Okan Buruk'un transfer planlaması şöyle:

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

KALE: EN SAĞLAM MEVKİ, TAKVİYEYE GEREK YOK
Takımın en sorunsuz bölgesinin kale olduğunu savunan Okan Buruk'un Fernando Muslera'ya güveni tam.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Uruguaylı file bekçisinin alternatifi olan Okan Kocuk da bu sezon Giresunspor'da sergilediği performansla A takım kalesini sorunsuz biçimde koruyabileceğini gösterdi. Okan, bazı lig maçlarında da forma giyebilecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

SAVUNMA: STOPERE VE SAĞ BEKE TAKVİYE
Marcao'nun ayrılmasını yüksek ihtimal olarak gördüğü için Abdülkerim Bardakcı'nın transferine onay veren Okan Buruk, bonservisi elinde olan Jason Denayer'i de istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Galatasaray'ın 4 yıllık toplam 8 milyon Euro'luk teklifine karşın 10 milyon Euro talep eden Belçikalı futbolcuyla önümüzdeki hafta içinde yeniden görüşülecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Ayrıca sağ beke de transfer yapacak olan sarı kırmızılıların ilk adayları Sassuolo'dan Mert Müldür ve Kayserispor'dan Onur Bulut.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

EFECAN TRANSFERi SUYA DÜŞTÜ
Galatasaray'ın gündemine gelen sürpriz isimlerden Efecan Karaca'nın transferi bonservis engeline takıldı...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, 9 yıldır forma giydiği Aytemiz Alanyaspor'da istikrarlı ve başarılı performans sergileyen Efecan'a talip oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve yeniden büyük bir kulübün formasını giymek isteyen Efecan, teklife olumlu yaklaştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Ancak Alanyaspor Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 2 milyon dolar isteyince anlaşma sağlanamadı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Galatasaray yönetimi, futbolcunun yaşını dikkate alarak transferden vazgeçti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

9 yıldır Alanyaspor forması giyen Efecan, geride bıraktığımız sezon 39 maça çıkıp 6 gol, 15 asist üretti. Milli futbolcu ile bir dönem Trabzonspor da ilgilenmişti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

ORTA SAHA: KEREM VE YUNUS SATILMAYACAK
En büyük değişim orta sahada yaşanacak. Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu-Alexandar Cicaldau üçlüsü teklif gelmezse kadroda tutulacak ancak yerlerine direkt ilk 11'de forma giyecek 3 futbolcu alınacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Bu bölge için düşünülen isimlerin başında Benfica'dan Joao Mario, Aston Villa'dan Morgan Sanson ve Antalyaspor'dan Fernando geliyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Kanat oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün de mutlak surette takımda kalmaları gerektiğini bildiren Okan Buruk, bir de kanat forvet transferi istedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

SANTFROR: GOMIS YA DA DIAGNE'DEN BİRİ GİDECEK
Forvet hattı da teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takviye yapılmasını istediği mevkilerden.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Bu bölgeye fizik gücü yüksek ve pivot santrfor özelliklerine sahip bir futbolcu isteyen Buruk, yönetimin 'Gomis ya da Diagne'den en az biriyle yolları ayırma' fikrini destekledi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk listeyi verdi! 6 transfer birden

Bu oyunculardan birini veya ikisini de gönderecek olan sarı kırmızılılar, Roma'dan Özbek Eldor Shomurodov ve Lazio'dan Kosovalı Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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