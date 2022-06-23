Terim de kutladı

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başlıyor. Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı yönetim, Buruk ile sağlanan anlaşmayı bugün resmiyete dökecek. Oğlunun tedavisi için Fransa'da bulunan genç çalıştırıcı, Salı akşamı İstanbul'a gelirken havaalanında kısa bir açıklamada bulundu. Oldukça mutlu görünen Buruk, "Çok fazla bir şey konuşamayacağım. Burada olmak güzel... İlerleyen günlerde daha net konuşuruz" dedi. Okan Buruk'un imza töreninin bugün Nef Stadı'nda yapılması beklenirken Fatih Terim'in de Buruk'un takımın başına geçmesine sevindiği ve başarı dilediği ifade edildi. Öte yandan Mustafa Denizli de, "Galatasaray'ın başına geçmesinden son derece mutlu ve gururluyum" dedi

İLK TOPLANTIYI YAPTILAR

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Nef Stadı'nda aldı. Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Cenk Ergün ile bir toplantı yaptı ve takımın durumunu ve yapılacak işleri masaya yatırdı. 2 yıllık sözleşmeyi pazarlık yapmadan ve şart dâhi konuşmadan imzalayan Buruk'un Florya'da iş başı yapmayı sabırsızlıkla beklediği bildirildi.

SADECE RİERA KALDI

Torrent dönemi kapanırken yardımcılarından sadece Albert Riera kaldı. Fatih Terim döneminde işbaşı yapan Riera'nın altyapıda görev yapmaya devam edeceği talep olursa Okan Buruk'a da yardımcı olacağı ifade edildi. Öte yandan yeni dönemde idari kadroda Ayhan Akman'ın da yer alacağı öğrenildi.