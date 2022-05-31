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Kilit isim Albayrak

11 Haziran'daki seçimde yarışacak iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kulis çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Kilit isim Albayrak
11 Haziran'daki seçimde yarışacak iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kulis çalışmalarına hız verdi. Özbek ilk toplantısını kadın üyelerle gerçekleştirirken, Hamamcıoğlu Galatasaray Adası'na gidip incelemeler yaptı. İki başkan adayı da sportif direktör olarak Cenk Ergün ismine sıcak bakıyor. Fakat iki adayın da desteğini almak istediği isim Abdurrahim Albayrak... Kulislerde Albayrak'ın desteğini alacak adayın bir adım öne geçeceği konuşuluyor. Albayrak ise şu ana kadar iki tarafa da uzak kaldı ve seçim için renk vermedi.
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