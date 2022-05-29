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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Domagoj Vida, Isco, Umut Bozok...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan ve tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları sessiz sedasız sürüyor. 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da henüz hoca belli olmasa da başkan adayları ve mevcut yönetim transferde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde Domagoj Vida, Isco ve Umut Bozok gibi yıldızlar da bulunuyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:30
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Domagoj Vida, Isco, Umut Bozok...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas yönetiminin başa gelmesiyle Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesine başlayan ve 25 milyon Euro harcayarak genç futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da, Fatih Terim ile başlayan sezon olumsuz sonuçların ardından 13. sırada tamamlandı. Avrupa'da başarılı istatistik gösteren Aslan, ligde oldukça düşük puanlar elde etti.

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent takımın başına geçti. İspanyol teknik adam ile de dikiş tutturamayan Aslan, gelecek sezon için hem başkan hem hoca değiştirecek. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu sessiz bir şekilde hoca ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER....

DOMAGOJ VIDA

Sözleşmesi biten Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine henüz yeni bir kontrat önermemesi nedeniyle takım arayışlarına başladı. Galatasaray'da Marcao veya Nelsson'un olası satışı yeni stoper arayışlarını arttırdı. Vida ilk gündeme gelen isimlerden biri oldu.

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ISCO

Yeniden Galatasaray başkanlığı için kolları sıvayan Dursun Özbek'in Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco Alarcon'u transfer etmek istiyor. İspanyollar'a göre 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Liga'dan Sevilla ve Betis ile ABD'den Inter Miami de transfer etmek istiyor.

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UMUT BOZOK

Galatasaray'da transferler sandığı bekliyor. Ancak Özbek de Hamamcıoğlu da seçilse Süper Lig'in gol kralı için harekete geçecek. 25 yaşındaki forvetin de 'gönlü' Cimbom'da.

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