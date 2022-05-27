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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ya da Marcao...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, ciddi teklifler alan Marcao ve Nelsson ikilisinden birisinin satılması planlanıyor. Gidecek oyuncunun yeri boşa çıkan Vida ile doldurulacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre bekleniyor ancak iki başkan adayı da zaman daraldığı için seçilecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Son dönemde gelirleri düşen sarıkırmızılı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarında da yer alamayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Borçlar gün geçtikçe artarken ciddi teklifler alan Marcao ve Nelsson'un satılması gündemde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Gelecek tekliflere göre iki oyuncudan birisi gönderilecek ve yerine yeni bir isim transfer edilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Adaylar arasında Domagoj Vida öne çıkıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Sözleşmesi biten Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine henüz yeni bir kontrat önermemesi nedeniyle takım arayışlarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Maliyetinin düşük olmasının etkisiyle Vida, Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine girerken menajeriyle ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

33 yaşındaki Vida'nın Beşiktaş'la yeniden anlaşma olmaması halinde Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Tabii ki her şey 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Galatasaray kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Nelsson savunmadaki etkili futbollarıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Osijek, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formaları giyen Domagoj Vida, kariyeri boyunca 491 maça çıktı, 43 gol atıp, 18 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

ÇEBİ'DEN VIDA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Domagoj Vida'nın durumuna değinen Çebi, "Vida ile pazarlık ediyoruz. Sezon sonunda kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Şartlarımız uyduğu takdirde çalışırız. Beşiktaş'ın şartlarına uymayan hiçbir transferi yapmayacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Bir balans ayarımız var. İlkelerimiz var. Atiba çok değerli, simge oldu. Eğer yabancı oyuncu konusunda bizi zorlayacak durum olmazsa ve devam etmek isterse onunla yola devam etmek istiyorum. Vida'nın şartları ağır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ve Marcao...

Yumuşamadığı sürece bizimle olamazlar. Yılda 4 milyon, vergisiyle 5 milyon avro ve bunun karşılığı 400 milyon lira. Borcun yüzde 10'u. Vida'dan faydalandık. Neden 4 değil de 2 olmadı. 2 de olmayacak bir milyon olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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