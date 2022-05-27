GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ya da Marcao...

Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre bekleniyor ancak iki başkan adayı da zaman daraldığı için seçilecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre bekleniyor ancak iki başkan adayı da zaman daraldığı için seçilecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Son dönemde gelirleri düşen sarıkırmızılı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarında da yer alamayacak.
Borçlar gün geçtikçe artarken ciddi teklifler alan Marcao ve Nelsson'un satılması gündemde...
Gelecek tekliflere göre iki oyuncudan birisi gönderilecek ve yerine yeni bir isim transfer edilecek.
Adaylar arasında Domagoj Vida öne çıkıyor.
Sözleşmesi biten Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine henüz yeni bir kontrat önermemesi nedeniyle takım arayışlarına başladı.
Maliyetinin düşük olmasının etkisiyle Vida, Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine girerken menajeriyle ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.
33 yaşındaki Vida'nın Beşiktaş'la yeniden anlaşma olmaması halinde Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında...
Tabii ki her şey 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak.
Galatasaray kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Nelsson savunmadaki etkili futbollarıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
Osijek, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formaları giyen Domagoj Vida, kariyeri boyunca 491 maça çıktı, 43 gol atıp, 18 de asist yaptı.
ÇEBİ'DEN VIDA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Domagoj Vida'nın durumuna değinen Çebi, "Vida ile pazarlık ediyoruz. Sezon sonunda kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir.
Şartlarımız uyduğu takdirde çalışırız. Beşiktaş'ın şartlarına uymayan hiçbir transferi yapmayacağız.
Bir balans ayarımız var. İlkelerimiz var. Atiba çok değerli, simge oldu. Eğer yabancı oyuncu konusunda bizi zorlayacak durum olmazsa ve devam etmek isterse onunla yola devam etmek istiyorum. Vida'nın şartları ağır.
Yumuşamadığı sürece bizimle olamazlar. Yılda 4 milyon, vergisiyle 5 milyon avro ve bunun karşılığı 400 milyon lira. Borcun yüzde 10'u. Vida'dan faydalandık. Neden 4 değil de 2 olmadı. 2 de olmayacak bir milyon olacak." ifadelerini kullanmıştı.