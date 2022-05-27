GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Vida formülü! Nelsson ya da Marcao...

Bir balans ayarımız var. İlkelerimiz var. Atiba çok değerli, simge oldu. Eğer yabancı oyuncu konusunda bizi zorlayacak durum olmazsa ve devam etmek isterse onunla yola devam etmek istiyorum. Vida 'nın şartları ağır.

Yumuşamadığı sürece bizimle olamazlar. Yılda 4 milyon, vergisiyle 5 milyon avro ve bunun karşılığı 400 milyon lira. Borcun yüzde 10'u. Vida'dan faydalandık. Neden 4 değil de 2 olmadı. 2 de olmayacak bir milyon olacak." ifadelerini kullanmıştı.