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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transferler sandığı bekliyor. Ancak Özbek de Hamamcıoğlu da seçilse Süper Lig'in gol kralı için harekete geçecek. 25 yaşındaki forvetin de 'gönlü' Cimbom'da. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u, Cimbom'un dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Aslan'da ana gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Transfer süreci de bu sebeple resmi olarak ilerlemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Ancak Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse 'yerli statüsünü' düşünerek Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

İki başkan adayının da sportif akılları, 25 yaşındaki oyuncu ve menajer ile ön teması kurmuş durumdalar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Mazbatayı aldıkları anda da görüşmeler resmiyete dökülecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Umut Bozok'un bu aşamada yapacağı tercih de merak konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

KUYRUĞA GİRDİLER

Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u, Cimbom'un dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Genç oyuncunun ana isteği 'çocukluk aşkı' Galatasaray.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

20 golle tacı takan ve piyasasını yükselten Umut için sarı-kırmızılılar seçim sonrası Kasımpaşa ile masaya oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Başarılı golcünün de ilk olarak Aslan'ı işaret etmesi Galatasaray'ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

ASLAN'I AVLADI

Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla bu sezon müthiş maçlar çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Galatasaray'a karşı da bir hayli etkiliydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Kasımpaşa'nın evinde oynanan ve 2-2 biten ilk mücadelede 1 defa ağları sarsmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Nef Stadı'nda Kasımpaşa 3-1 kazanırken 1 gol, 1 asistle mücadelenin yıldızı olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Galatasaraylılığı ile bilinen Umut bu maçlarda taraftardan alkış da almıştı.

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