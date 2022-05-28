GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un aklı Cimbom'da

Aslan'da ana gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi.
Aslan'da ana gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi.
Transfer süreci de bu sebeple resmi olarak ilerlemiyor.
Ancak Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse 'yerli statüsünü' düşünerek Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar.
İki başkan adayının da sportif akılları, 25 yaşındaki oyuncu ve menajer ile ön teması kurmuş durumdalar.
Mazbatayı aldıkları anda da görüşmeler resmiyete dökülecek.
Umut Bozok'un bu aşamada yapacağı tercih de merak konusu.
KUYRUĞA GİRDİLER
Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u, Cimbom'un dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor.
Genç oyuncunun ana isteği 'çocukluk aşkı' Galatasaray.
20 golle tacı takan ve piyasasını yükselten Umut için sarı-kırmızılılar seçim sonrası Kasımpaşa ile masaya oturacak.
Başarılı golcünün de ilk olarak Aslan'ı işaret etmesi Galatasaray'ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor.
ASLAN'I AVLADI
Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla bu sezon müthiş maçlar çıkardı.
Galatasaray'a karşı da bir hayli etkiliydi.
Kasımpaşa'nın evinde oynanan ve 2-2 biten ilk mücadelede 1 defa ağları sarsmayı başardı.
Nef Stadı'nda Kasımpaşa 3-1 kazanırken 1 gol, 1 asistle mücadelenin yıldızı olmuştu.
Galatasaraylılığı ile bilinen Umut bu maçlarda taraftardan alkış da almıştı.