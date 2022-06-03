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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten iddialı sözler! "Her branşta..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak. Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Dursun Özbek basın mensuplarının karşısına çıktı. Önemli açıklamalarda bulunan Özbek, Galatasaray'ın Cumhuriyetin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacağını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 20:13 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 20:36
Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'ten iddialı sözler! "Her branşta..."

Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinden bahseden Özbek, Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir ve her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek istediklerini söyledi.

İşte o sözler...

Dursun Özbek: Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var.

"Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim. "

"30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti. "

"Benim bir tane amacım var, o da Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Bu sadece benim değil, her Galatasaray taraftarının çocuğuna, torununa borcu."

"Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler de inanın değerli Galatasaraylılar."

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