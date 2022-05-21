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GALATASARAY HABERLERİ - Torrent: Karara saygılıyım

İspanyol çalıştırıcı: “Tatil planım yok. Kalırsam benim için harika olur ama devam etmeyeceğimizi söylerlerse de kabul ederiz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Torrent: Karara saygılıyım

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yeni başkanın alacağı karara saygı duyacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Bulduğumuzda ne haldeydi takım biliyorsunuz. Antrenörler olarak işimizin arkasındayız" derken, "Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon hazırlıklarına başladık. Eğer kalırsam harika olur. Ama devam etmeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. Galatasaray için en iyisini dileriz o zaman" ifadelerini kullandı. Domenec Torrent, İstanbul'da bir süre daha kalacağını, Türk Ligi'ni sevdiğini söyledi.

ARDA İDMANSIZ

Torrent, kadroya alınmayan Arda Turan'la ilgili, "Arda'nın son maçta olmamasının nedeni antrenman yapmamasıydı. Arda ve Feghouli son 4 antrenmana çıkmadı. Birçok şey bilinmiyor. Kerem yorgun, Morutan'ın sakatlığı var" dedi.

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