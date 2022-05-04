GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Başkan Burak Elmas 11 Haziran'da seçim kararı almasına karşın, "Bizimle geldi, bizimle gidecek" diyerek Domenec Torrent ile masaya oturma kararı aldı. Gelecek sezon 1.5 milyon euro alacak olan İspanyol hocaya aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle tazminat ödenmesi düşünülmüyor. Öncelikli olarak yönetim tarafından istifası istenilecek; kabul etmemesi halinde hukuki yollar denenecek.