GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Hatay maçıyla göreve başlayan İspanyol hoca, görev yaptığı 15 karşılaşmada, 6 galibiyet alırken 7 kez yenildi, 2 de beraberlik aldı.
Taraftarın gözünde 'Yardımcı hoca' unvanından kurtulamayan Torrent, aldığı kötü sonuçların yanı sıra puan kaybedilen maçlardan sonra yaptığı açıklamalarla da şimşekleri üzerine çekti.
Sivasspor mağlubiyeti sonrası, "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Her şey durdu" sözleriyle Elmas'ı da pes ettirdi.