Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Spor haberi... Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona ermeye yakınken, yeni sezonda takımın kime emanet edileceği belirsizliğini koruyor. İspanyol çalıştırıcının, başarısız performansı ve maç sonu açıklamaları Galatasaray yönetimini kızdırırken, sezon sonuna kadar Hakan Balta ile çalışmayı düşünüldüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Hatay maçıyla göreve başlayan İspanyol hoca, görev yaptığı 15 karşılaşmada, 6 galibiyet alırken 7 kez yenildi, 2 de beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Taraftarın gözünde 'Yardımcı hoca' unvanından kurtulamayan Torrent, aldığı kötü sonuçların yanı sıra puan kaybedilen maçlardan sonra yaptığı açıklamalarla da şimşekleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Sivasspor mağlubiyeti sonrası, "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Her şey durdu" sözleriyle Elmas'ı da pes ettirdi.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Başkan Burak Elmas 11 Haziran'da seçim kararı almasına karşın, "Bizimle geldi, bizimle gidecek" diyerek Domenec Torrent ile masaya oturma kararı aldı. Gelecek sezon 1.5 milyon euro alacak olan İspanyol hocaya aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle tazminat ödenmesi düşünülmüyor. Öncelikli olarak yönetim tarafından istifası istenilecek; kabul etmemesi halinde hukuki yollar denenecek.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Son 3 karşılaşmada takımın başında Hakan Balta'nın yer alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Galatasaray U19 takımının başında görev yapan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken genç teknik adamın, şimdiden hazırlıklara başladığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...

Hertha Berlin altyapısında yetişen Hakan Balta 2007 yılında Manisa'dan 1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Efsaneler arasına adına yazdıran Balta, sarı-kırmızı forma altında 5 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

DİĞER
SON DAKİKA | Türk sanat müziğinin usta ismi Gönül Yazar’dan kötü haber! Evinde kaza geçiren Gönül Yazar sol gözünü kaybetti!
Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!
Fırtına'nın kutlamasına dünya hayran kaldı!
Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torrent'in transfer listesi ortaya çıktı!
Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor elendi? Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı?
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! 00:39
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! 00:39
İlk finalist Liverpool! İlk finalist Liverpool! 00:13
TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt! TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt! 00:12
Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler! Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler! 00:12
F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Beşiktaş maçında... F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Beşiktaş maçında... 00:12
Daha Eski
Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı? Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı? 00:12
Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" 00:12
Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi... Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi... 00:11
Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri 00:11
G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... 00:11
Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! 00:11