GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezonun hayal kırıklıklarından biri de Mostafa Mohamed oldu. Ligde 24 maçta 8 gol atabilen Mısırlı forvet için Fransa'dan gelen son haber ise sarı-kırmızılıları sevindirdi.
Footmercato'da yer alan habere göre; Fransız devi Lyon, Mostafa Mohamed'e talip oldu. Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
KEREM'E NİYET MOHAMED'E KISMET!
Haberde, Galatasaray-Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou'nun, Mostafa Mohamed'in performansından çok etkilendiği kaydedildi.