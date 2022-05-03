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GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Mostafa Mohamed'e flaş bir talip çıktı. Fransız devi Lyon'un şef scoutu Bruno Cheyrou'nun Mohamed'i Galatasaray-Beşiktaş maçında çok beğendiği ve transfer için harekete geçtiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 14:03
UĞUR SARIKAYA
GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezonun hayal kırıklıklarından biri de Mostafa Mohamed oldu. Ligde 24 maçta 8 gol atabilen Mısırlı forvet için Fransa'dan gelen son haber ise sarı-kırmızılıları sevindirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

Footmercato'da yer alan habere göre; Fransız devi Lyon, Mostafa Mohamed'e talip oldu. Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

KEREM'E NİYET MOHAMED'E KISMET!

Haberde, Galatasaray-Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou'nun, Mostafa Mohamed'in performansından çok etkilendiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

Mohamed'in, G.Saray formasıyla 1.5 sezonda 18 gol attığına da dikkat çekilirken, sezon sonu iki kuküp arasında resmi temasların başlayacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

St. Etienne ve Bordeaux'nun çok ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun da kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Transfer bombası patlıyor! Fransız devi Lyon Mostafa Mohamed'i istiyor

CİMBOM 10 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aralık ayı sonunda yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın toplam maliyeti 5.5 milyon doları bulan Mustafa Muhammed için kapıyı 10 milyon dolardan açacağı belirtiliyor.

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