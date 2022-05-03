GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Galatasaray'da dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Burak Elmas, 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan seçimde aday olup olmama konusunda birkaç gün içerisinde karar vereceğini söyledi.

Radyospor'un haberine göre; Elmas, yönetici arkadaşlarına aday olup olmayacağı konusunda "Henüz karar vermedim. Bir yanım bütün bunları gördükten sonra aday olma, uğraşma diyor; diğer yanım 'aday ol' ortamı bunlara bırakma' diyor. Henüz karar vermedim. Düşünüyorum'' dedi.