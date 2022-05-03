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GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Spor haberi... Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacağı duyurulan seçime az bir süre kala mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Elmas'tan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 19:34
GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Galatasaray'da dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Burak Elmas, 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan seçimde aday olup olmama konusunda birkaç gün içerisinde karar vereceğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Radyospor'un haberine göre; Elmas, yönetici arkadaşlarına aday olup olmayacağı konusunda "Henüz karar vermedim. Bir yanım bütün bunları gördükten sonra aday olma, uğraşma diyor; diğer yanım 'aday ol' ortamı bunlara bırakma' diyor. Henüz karar vermedim. Düşünüyorum'' dedi.

GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Burak Elmas, Domenec Torrent konusunda ise "Kendisiyle konuşacağım. Ama ligin bitmesine 3 maç kala göndermek gibi rasyonel olmayan bir karar vermeyeceğim. Show yapmak için teknik direktör göndermem" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Galatasaray'da 26 Mart tarihinde yapılan toplantının ardından Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmemiş ve seçim sürecine girilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı?

Seçimin ertelenmesinin ardından başkan adayları ve Burak Elmas bir araya geldi. İstinaf mahkemesine yapılan itirazlardan sonra yeni seçim tarihi belirlendi. Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ortak bir karar alarak Elmas'tan 21-28 Mayıs tarihlerini talep etti. Elmas yönetimi, dün yapılan toplantı ile seçim tarihini 4-11 Haziran olarak açıkladı.

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