Galatasaray'da Burak Elmas sürprizi! Yeniden aday...

İSTİFASI CEBİNDE

Yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı itiraz karara bağlanacak ve seçimin kaderi belli olacak. Eğer tedbir kararı kalkarsa seçim takvimi devam edecek. Ancak tedbir kalkmazsa bu kez Başkan Burak Elmas'ın istifa kararı alacağı ve bu şekilde seçimin önünü açacağı öğrenildi. Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak. Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre Ali Dürüst yeni yönetimde 2. adam olmayı kabul etti.



