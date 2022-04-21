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Galatasaray'da Burak Elmas sürprizi! Yeniden aday...

Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetiminin, 10. Asliye Mahkemesi'nin 30 Nisan'daki seçime getirdiği tedbir kararının ardından flaş bir hamleye hazırlandıkları öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Elmas'ın yeniden başkanlığa aday olabileceği konuşulurken, bu defa çok güçlü bir ekiple yönetime talip olacağı öne sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Burak Elmas sürprizi! Yeniden aday...

Galatasaray'da üst üste çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in derlediği habere göre 30 Nisan'daki seçime hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da 10. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararı şok etkisi yaratmış, ardından yönetim bu karara itiraz etmişti.

Galatasaray'da Burak Elmas sürprizi! Yeniden aday...

İSTİFASI CEBİNDE
Yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı itiraz karara bağlanacak ve seçimin kaderi belli olacak. Eğer tedbir kararı kalkarsa seçim takvimi devam edecek. Ancak tedbir kalkmazsa bu kez Başkan Burak Elmas'ın istifa kararı alacağı ve bu şekilde seçimin önünü açacağı öğrenildi. Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak. Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre Ali Dürüst yeni yönetimde 2. adam olmayı kabul etti.

Galatasaray'da Burak Elmas sürprizi! Yeniden aday...

ADAYLAR ÇEKİLEBİLİR

Elmas'ın Dürüst'ün dışında camianın birçok önemli ismiyle de görüştü ve yeni yönetime girmesi için teklifte bulunduğu ifade edildi. İddialara göre Başkan Elmas hedeflediği güçlü yönetimi kurarsa, adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarıştan çekilmesi gündeme gelecek.

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