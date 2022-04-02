GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Karagümrük de güçlü rakibini devirip Avrupa kupaları iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Karagümrük karşılaşması saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic